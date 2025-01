Diletta Leotta, il 2025 inizia sulla neve con la figlia Aria e il marito Loris Karius

Diletta Leotta sulla neve con la figlia Aria e il marito Loris Karius

Diletta Leotta inizia il 2025 sulla neve in compagnia del marito Loris Karius e della figlia Aria. La conduttrice ha condiviso diverse storie su Instagram a testimonianza della prima giornata dell'anno trascorsa in famiglia a Kitzbühel, in Austria, tra sorrisi e momenti di spensieratezza. Tra le immagini si vede la piccola Aria trasportata sullo slittino dal papà Loris Karius, il calciatore tedesco di 31 anni sposato con Diletta Leotta da giugno 2024. I due si erano conosciuti a Parigi nel 2022 e tra loro è stato colpo di fulmine. "Quando l'ho visto entrare in un ristorante, mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così", aveva raccontato la conduttrice durante un'intervista a Verissimo del 2023. Pochi mesi dopo il loro primo incontro, Diletta Leotta ha scoperto di aspettare una bambina, nata nell'agosto 2023. "Aria è il dono più bello che la vita potesse farmi", aveva raccontato Diletta Leotta in una recente intervista a Verissimo. Quindi, aveva proseguito: "Sono contenta del legame che hanno Aria e Loris. Nel periodo in cui sono stata fuori per registrare La Talpa, c'è sempre stato Loris con Aria, l'ha portata anche in Germania con lui".