Diletta Leotta festeggia i 7 mesi della figlia Aria Rose

Diletta Leotta ha festeggiato i 7 mesi della figlia Aria Rose, avuta ad agosto del 2023 con il compagno Loris Karius.

"Buon settimo complimese amore", ha scritto, aggiungendo un cuore a corredo di alcuni scatti immersa nella natura con la primogenita, la conduttrice, che ha condiviso anche una foto in cui è immortalata con la madre Ofelia Castorina e la piccolina.

Diletta Leotta e l'amore per la figlia a Verissimo: "Aria ha riempito la mia vita di una luce nuova"

Diletta Leotta, ospite a a Verissimo, aveva condiviso la gioia di essere mamma: "Sono felicissima, sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non ho realizzato pienamente di essere mamma; guardo mia figlia, lei mi sorride e mi commuovo. È come se Aria avesse riempito tutto di una luce nuova e io e Loris vogliamo goderci ogni momento con lei, è bellissimo crescere insieme".

Parlando della scelta del nome della primogenita, nata il 16 agosto, lo stesso giorno della sua nascita, aveva aggiunto: "A me piaceva Aria, invece Loris voleva chiamarla Rose. Nostra figlia si chiama Aria Rose. Quasi come mio padre, che si chiama Rosario. E ha il doppio cognome".

E a proposito dell'amore per Loris Karius, portiere del Newcastle, aveva raccontato: "Loris è un papà stupendo... tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria. Lui vive in Inghilterra, ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia", aveva detto la conduttrice, che di recente aveva raggiunto il compagno a Londra.

Diletta Leotta, che presto convolerà a nozze con Loris Karius, aveva espresso anche il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, adesso ho voglia di avere altri figli. È una gioia talmente forte che sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina", aveva raccontato la conduttrice, che aveva ricevuto anche un dolce videomessaggio della madre.

Diletta Leotta e le dolci parole della madre a Verissimo: "Diventare nonna di aria Aria è stata un'emozione immensa"

"Quando mi hai detto che aspettavi Aria è stata un'emozione immensa. Mi devo scusare con te, perché mi avevi detto anche che avresti voluto chiamarla Ofelia, e io ti avevo consigliato di scegliere un nome leggero. Tu mi hai ascoltata, scegliendo per la piccola il nome più etereo che esista".

"Dal primo momento in cui hai visto Aria, i tuoi occhi si sono illuminati. Sei una mamma affettuosa e precisa, pur non rinunciando al tuo lavoro. Tu, Loris e Aria siete una famiglia meravigliosa e io voglio condividere con voi tanti bei momenti", aveva detto Ofelia Castorina alla figlia.