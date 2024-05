Diletta Leotta festeggia i 9 mesi della figlia Aria Rose

Instagram @dilettaleotta

Diletta Leotta ha festeggiato i 9 mesi della figlia Aria Rose, nata il 16 agosto del 2023, lo stesso giorno del suo compleanno.

La conduttrice di 32 anni ha condiviso sui social un dolce scatto con la primogenita avuta con il compagno Loris Karius: "Nove mesi", ha scritto Diletta Leotta a corredo della foto in cui stringe a sé la primogenita.

Diletta Leotta e la maternità: "Ora voglio godermi Aria"

Di recente Diletta Leotta aveva parlato della maternità in un'intervista al settimanale F.

La conduttrice aveva ammesso che la gravidanza non è stato per lei un periodo sempre semplice: "Con gli ormoni sballati non ero lucida. E io, che sono una pianificatrice seriale, se non ho ogni cosa sotto controllo vado in tilt. Ho iniziato a fare lunghissime telefonate alle mie amiche che lavorano nello spettacolo e che hanno avuto figli: le riempivo di domande sulla gravidanza, il parto, il post parto. Ho scoperto che ognuna di noi, famosa o no, ha dubbi, ansie".

"Quando lascio Aria per andare a lavoro mi sento in colpa. Loris gioca in Inghilterra quindi non c'è durante la settimana, e lei di solito rimane con una delle nonne, qualcuno di famiglia. Eppure non sono tranquilla. Chi lavora e ha figli conosce bene la sensazione di cui parlo. Ora voglio godermi Aria. Ogni giorno fa una cosa diversa. Aspetto che dica 'mamma'. Ha detto solo 'papà'", aveva aggiunto Diletta Leotta.

Diletta Leotta a Verissimo: "Aria ha riempito la mia vita di una luce nuova"

Ospite a Verissimo, Diletta Leotta aveva condiviso la gioia di essere mamma: "Aria ha riempito tutto di una luce nuova e io e Loris vogliamo goderci ogni momento con lei. È bellissimo per noi crescere insieme a nostra figlia".

E parlando dell'amore per Loris Karius, aveva raccontato: "Loris è un papà stupendo, tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria".