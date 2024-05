Diletta Leotta: “Mi sento in colpa a lasciare mia figlia per andare a lavoro”

Dalla maternità al matrimonio con Loris Karius: Diletta Leotta si è raccontata in un'intervista al settimanale F. La conduttrice, 32 anni, ha svelato dettagli inediti sul grande giorno e ha ammesso che anche lei, come tante mamme, si sente in colpa quando deve lasciare la figlia per lavoro.

"Sono cresciuta con una madre che è una supereroina: ha preso una laurea con quattro figli e ha sempre lavorato. Vedendo lei ho creduto che noi donne potessimo essere madri e professioniste in completa nonchalance. Invece quando mi ci sono ritrovata è stato molto diverso", ha affermato Diletta Leotta, diventata mamma di Aria Rose ad agosto del 2023.

La conduttrice ha ammesso che la gravidanza non è stato per lei un periodo sempre semplice: "Con gli ormoni sballati non ero lucida. E io, che sono una pianificatrice seriale, se non ho ogni cosa sotto controllo vado in tilt".

Diletta Leotta però ha saputo contare sulle amiche: "Ho iniziato a fare lunghissime telefonate alle mie amiche che lavorano nello spettacolo e che hanno avuto figli: le riempivo di domande sulla gravidanza, il parto, il post parto. Ho scoperto che ognuna di noi, famosa o no, ha dubbi, ansie". È nato così il suo podcast Mamma Dilettante: "Ascoltando storie come queste ti puoi sentire un po' meno sbagliata".

Anche alla conduttrice capita infatti di sentirsi sbagliata: "Quando lascio Aria per andare a lavoro mi sento in colpa. Loris gioca in Inghilterra quindi non c'è durante la settimana, e lei di solito rimane con una delle nonne, qualcuno di famiglia. Eppure non sono tranquilla. Chi lavora e ha figli conosce bene la sensazione di cui parlo".

Nell'intervista Diletta Leotta parla anche del matrimonio con il calciatore, 30 anni: "Saremo più o meno 150, una cosa intima per un matrimonio del Sud, ma a me sembra un grande stress".

Per quanto riguarda, in futuro, l'eventualità di diventare ancora mamma: "Ora voglio godermi Aria. Ogni giorno fa una cosa diversa. Aspetto che dica 'mamma'. Ha detto solo 'papà'".

Nel video sotto, la storia d'amore di Diletta Leotta e Loris Karius