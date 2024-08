Un'estate ricca di emozioni per Diletta Leotta che, dopo il matrimonio in Sicilia e la luna di miele a Ibiza, ha spento 33 candeline.

Un compleanno ancora più speciale perché condiviso con la sua prima figlia Aria che compie un anno il 16 agosto 2024.

Diletta Leotta, gli auguri per il compleanno di Aria

"Sei il regalo più bello che la vita mi ha fatto! Auguri a noi amore mio".

Diletta Leotta pubblica un dolce video sul suo profilo Instagram per festeggiare il primo compleanno di sua figlia.

Il filmato ripercorre i primi 12 mesi di Aria, dai primi passi al matrimonio di Diletta Leotta con Loris Karius.

Diletta Leotta, le foto della festa di compleanno

La conduttrice ha organizzato una grande festa in Sardegna insieme alla sua famiglia e i suoi amici. Nelle storie su Instagram, Diletta Leotta ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti della serata: in una prima storia, vediamo la conduttrice in costume con accanto la scritta "Pronti a festeggiare" seguita da un video mentre la festeggiata soffia sulle candeline di una grande torta.

Ad agosto, Diletta Leotta ha trascorso dei giorni al mare con il marito Loris Karius, la figlia Aria Rose, la mamma Ofelia, il padre Rosario e il fratello Mirko. "Family", aveva scritto Diletta Leotta pubblicando sui social lo scatto con la famiglia al completo.