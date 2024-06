L'addio al nubilato di Diletta Leotta

Diletta Leotta, che presto convolerà a nozze con Loris Karius, ha festeggiato il suo addio a nubilato in Spagna con alcuni amici.

"Il mio weekend di addio al nubilato", ha scritto la conduttrice sui social, aggiungendo un cuore a corredo di alcuni momenti dei festeggiamenti a Ibiza in una villa con piscina.

Diletta Leotta a Verissimo: "Il matrimonio con Loris è nei miei piani"

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti per caso a Parigi nel 2022. A Verissimo la conduttrice aveva parlato dell'inizio della loro storia: "È stato un colpo di fulmine; quando l'ho visto entrare in un ristorante mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così".

Pochi mesi dopo l'inizio della loro relazione, Diletta Leotta ha scoperto di aspettare la loro figlia Aria. "Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All'inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella. Il matrimonio è nei piani", aveva raccontato a Verissimo.

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori di Aria Rose ad agosto del 2023. Tornata a Verissimo, Diletta Leotta aveva parlato dell'amore per il calciatore: "Loris è quello giusto. È l'amore che arriva al momento giusto e non ti dà nemmeno la possibilità di pensare troppo. Il matrimonio è nei miei piani, anzi, da tradizione siciliana avrei dovuto sposarmi prima di avere un bambino, quindi sicuramente il matrimonio è previsto".