L'attrice Demet Ozdemir, volto di Zeynep in My home my destiny, dedica un post su Instagram al personaggio di Mehdi

Gli attori turchi Demet Ozdemir e İbrahim Çelikkol hanno condiviso il set e il successo internazionale della serie My Home my destiny.

Il personaggio di Mehdi, interpretato da İbrahim Çelikkol, viene ucciso nel corso della serie: Mehdi muore per difendere Zeynep e sua figlia Mujgan da Meto.

Demet Ozdemir (Zeynep) aveva dedicato un post sul suo profilo Instagram al personaggio di Mehdi parlando del rapporto che la lega all'attore İbrahim Çelikkol.

"Mi hai sempre sostenuta. Guarderò indietro al nostro passato con felicità. Sei un uomo meraviglioso. Sono felice che le nostre strade si siano incrociate con questa storia. La nostra storia qui potrebbe essere finita, ma sarai sempre nella mia vita. Addio Maestro Mehdi", aveva scritto Demet Ozdemir su Instagram.

İbrahim Çelikkol saluta il personaggio di Mehdi

Anche İbrahim Çelikkol aveva condiviso con i suoi follower alcuni pensieri dopo la morte del personaggio da lui interpretato.

"Addio Maestro Mehdi. Dedicato ai sogni che restano incompiuti. Mia cara collega Demet, questa non è la fine, la strada è lunga, sono sicuro che ci incontreremo di nuovo", erano state le parole dell'attore turco su Instagram. "La storia di Mehdi è finita qui in modo che la storia di Zeynep potesse essere completata. D'ora in poi accompagnerò il viaggio di Zeynep davanti allo schermo come spettatore", aveva concluso Ibrahim.