My home my destiny 2, la morte di Mehdi

Nell 'episodio 81 della seconda stagione di My home my destiny pubblicato lunedì 8 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Mehdi muore ucciso da Meto per salvare Zeynep e la piccola Mujgan.

All'inizio della puntata, infatti, Meto spara dei colpi nella direzione di Zeynep, che sta fuggendo con la piccola Mujgan, ma Mehdi si lancia per proteggerle e viene colpito mortalmente. Muore così davanti agli occhi sgomenti di Zeynep e Nuh. Guarda nel video qui sopra il momento della morte di Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

