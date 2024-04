Demet Ozdemir, le foto delle vacanze a Madrid

L'attrice turca di My home my destiny ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram

Demet Özdemir, 32 anni, è a Madrid. "Hola", scrive sul suo profilo Instagram per accompagnare alcune foto durante il viaggio nella capitale spagnola.

Da qualche giorno, infatti, l'attrice , recentemente protagonista della soap di successo My Home My Destiny nel ruolo di Zeynep, sta condividendo con i suoi follower alcuni scatti della vacanza a Madrid.

Instagram: demetozdemir

Tra le attrici turche più amate in Italia, Demet Özdemir ha recitato nel 2014 ne La ragazza e l’ufficiale e ha guadagnato popolarità internazionale grazie al ruolo di Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno, accanto a Can Yaman.

Ha avuto una relazione con l'attore e cantautore Oguzhan Koc, con cui si è sposata il 28 agosto 2022. Tuttavia, dopo otto mesi, la coppia ha annunciato il divorzio.