Dopo un percorso di fecondazione assistita, Veronica Ferraro ha annunciato di aspettare un bambino: "Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese"

Davide Simonetta e Veronica Ferraro diventeranno genitori. L'influencer, 37 anni, ha annunciato in un toccante video sui social di aspettare un bambino.

"Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense, di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato", ha scritto Veronica Ferraro come didascalia del video in cui rivela anche di aspettare un maschietto.

In passato, l'influencer aveva raccontato sui social di essersi sottoposta, insieme al marito, a un percorso di fecondazione assistita. "Quando io e Davide abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, ci siamo sottoposti a dei test e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente. Non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque. L’unico mio rimpianto è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta. Molte di voi lo avevano già capito: da qualche giorno ho iniziato il percorso di stimolazione ovarica e successivamente, dopo il matrimonio, porteremo a termine (speriamo con buoni risultati!) la fivet", aveva spiegato l'influencer, che a settembre del 2024 ha sposato Davide Simonetta, produttore musicale noto come d.whale.