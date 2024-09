Da Annalisa a Tananai: i cantanti al matrimonio di Davide Simonetta

"Dove vai? Te ne vai. Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima": Annalisa ha dedicato i versi del suo brano Bellissima agli sposi Veronica Ferraro e Davide Simonetta. La cantante, durante l'esibizione, ha modificando leggermente il testo, cantando "Sei bellissima" alla sposa.

Un momento toccante che lascia intuire il bellissimo rapporto che è rimasto tra Annalisa e Davide Simonetta - produttore musicale noto come d.whale - che in passato, per circa due anni, sono stati una coppia.

Sempre Annalisa ha cantato anche per gli sposi La prima cosa bella. Ma non è stata l'unica cantante ad esibirsi al matrimonio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta: Tananai ha cantato il suo brano Tango, Giuliano Sangiorgi si è esibito con Estate dei Negramaro.

Nel video sopra, i cantanti che si sono esibiti al matrimonio di d.whale.