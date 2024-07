David e Victoria Beckham rindossano gli (iconici) outfit viola del matrimonio di 25 anni fa

I Beckham festeggiano 25 anni di matrimonio e per l'occasione indossano gli abiti viola delle loro nozze nel 1999: "Non ci possiamo credere che ci vanno ancora"

Victoria e David Beckham oggi come 25 anni fa. I Beckham sembrano aver fermato il tempo, rindossando gli abiti del loro matrimonio nel 1999. Gli scatti arrivano in occasione delle nozze d'argento di una delle coppie più amate e longeve dello star system.

"Non riusciamo a credere che dopo 25 anni ci vanno ancora", scherza la coppia, pubblicando sui social le foto con gli iconici outfit viola, realizzati per loro dallo stilista Antonio Berardi, che hanno indossato durante i festeggiamenti del loro matrimonio.

Victoria e David Beckham si sono sposati il 4 luglio del 1999 nel Castello di Luttrellstown, vicino a Dublino. Pochi mesi prima la coppia aveva accolto il primo figlio Brooklyn Joseph . Nel 2002 è arrivato il secondogenito Romeo James. Nel 2005 è nato il terzo figlio maschio Cruz David. E nel 2011 è venuta alla luce la loro unica figlia femmina Harper Seven.

Nel post social, condiviso in occasione dell'anniversario, non manca il pensiero ai quattro figli. "Vi amiamo Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper", scrive la coppia. Nelle storie su Instagram, Victoria condivide anche i video del momento in cui hanno rindossato i loro abiti. La cantante e stilista, 50 anni, dedica inoltre dolci parole al marito, 49 anni: "Ti amo David. Mi fai ancora ridere dopo tutti questi anni". Nel video sotto, la storia d'amore tra Victoria e David Beckham.