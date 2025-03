David Beckham: “Dei miei figli mi manca persino il disordine”

David Beckham ha rilasciato un'intervista a Men's Health nella quale ha raccontato che soffre della "sindrome del nido vuoto". L'ex calciatore, 49 anni, spiega che non tutti i figli hanno già lasciato la casa, ma la maggior parte lo ha fatto. "È davvero doloroso. Cruz (20 anni ndr) è molto impegnato con la sua musica in questo momento, viaggia per New York e soprattutto per Los Angeles, quindi siamo passati dall'avere quattro persone in casa a una sola". Il riferimento è alla figlia Harper Seven, 13 anni, l'unica che vive ancora nella casa del padre, dato che il figlio Brooklyn, 26 anni, dal 2022 è sposato con l'attrice Nicola Peltz, mentre il figlio Romeo, 22 anni, sta lavorando nel settore della moda - in particolare sta collaborando con un'agenzia francese - dopo aver seguito le orme del papà nel calcio.

L'ex capitano del Manchester United rivela di sentire persino la mancanza del disordine, che un tempo lasciavano i suoi figli in giro per casa: "Tutti sanno che sono un maniaco dell'ordine. Sono molto ordinato, molto organizzato e non mi piace il disordine. Ma quando hai dei figli, c'è disordine. Mi piacerebbe davvero entrare nelle loro stanze e vedere asciugamani bagnati sul pavimento. Mi manca. Cosa darei per riavere indietro quella sensazione".

Ma l'ex giocatore precisa anche che i suoi figli trovano sempre il modo di passare del tempo con lui, invitandolo al pub con i loro amici: "In questo periodo vanno al pub più spesso di me, però mi invitano sempre". Per quanto riguarda il rapporto con i figli e lo sport: "Sono molto competitivo", conclude l'ex campione, "e lo sono sempre stato con i ragazzi". E infatti quando giocano a snooker, biliardo o ping-pong gli lascia vincere una partita, ma poi vince sempre lui.

La storia d'amore tra David Beckham e Victoria Adams

La storia d'amore tra David Beckham e Victoria Adams nasce nel 1997, quando i due si sono conosciuti durante una partita di calcio di beneficenza. Il 4 luglio 2024, hanno festeggiato 25 anni di matrimonio.

Brooklyn, il loro primo figlio, è nato nel 1999, mentre Romeo James è nato nel 2002. Nel 2005 è nato Cruz David e nel 2011 la coppia ha avuto l'unica figlia femmina, Harper Seven.