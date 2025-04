Victoria Beckham ha compiuto 51 anni e il marito, David Beckham, le ha dedicato un dolce post di auguri.

"Buon compleanno alla moglie, mamma e migliore amica più straordinaria che si possa desiderare. Passa una giornata perfetta perché te lo meriti e noi ti amiamo tantissimo", scrive l'ex calciatore, 49 anni, su Instagram, aggiungendo alcuni cuori rosa alla dedica.

Per il post David Beckham ha deciso di fare un piccolo salto nel passato, pubblicando alcuni scatti che ritraggono la coppia agli inizi della loro storia d'amore e alcune fotografie della moglie da bambina.

Non può mancare, poi, una foto della moglie circondata dai loro quattro figli: Brooklyn Joseph (1999), Romeo James (2002), Cruz David (2005) e Harper Seven (2011).

"Ti amo tantissimo mamma, ci hai dimostrato amore incondizionato fin dal primo giorno e da allora non hai più smesso", commenta sotto al post il figlio Cruz, che ha anche pubblicato una storia su Instagram per la mamma: "Hai fatto tutto per noi".

David e Victoria Beckham, la storia d'amore

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 1997 a una partita di calcio di beneficenza ed è stato amore a prima vista. Nel 1999 è arrivato il loro primogenito Brooklyn Joseph. I Beckham si sono sposati il 4 luglio del 1999 nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino. Nel 2002 è nato il secondogenito Romeo James. Nel 2005 è arrivato il terzo figlio maschio Cruz David. E nel 2011 è venuta alla luce la loro unica figlia femmina Harper Seven.

In 25 anni di matrimonio, non sono mancati i momenti difficili, come quando hanno iniziato a circolare insistentemente le voci su alcuni presunti tradimenti da parte di David. Solo di recente, Victoria ha ammesso di essere stata infastidita da quei rumor: "È stato il periodo più infelice della mia vita e quello più difficile per la nostra relazione".

Nel video sotto, la storia d'amore di Victoria e David Beckham