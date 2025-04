David Beckham festeggia in anticipo i 50 anni

David Beckham alla festa dei suoi 50 anni

David Beckham compirà 50 anni il 2 maggio, ma ha deciso di festeggiare con un mese d'anticipo. Così l'ex calciatore ha celebrato questo importante traguardo a Miami, insieme ai parenti e agli amici. Una speciale festa che il presidente dell'Inter Miami ha immortalato in diversi scatti poi condivisi sui social. "Ho pensato di festeggiare un po' presto, con una serata così speciale a Miami", ha scritto Beckham a corredo delle foto, aggiungendo: "Sono così fortunato ad avere amici e parenti fantastici con cui iniziare i festeggiamenti per il 50esimo anno". Mentre sul suo profilo Instagram, la moglie Victoria Beckham ha scritto: "Che bel modo di iniziare il primo di tanti festeggiamenti di compleanno per David, circondato da amici e familiari".

Tra i partecipanti alla festa ci sono i membri della famiglia dell'ex calciatore, la moglie Victoria, i figli Harper Seven, Romeo e Cruz. Questi ultimi insieme alla fidanzate Kim Turnbull e Jackie Apostel. Per non parlare delle star del mondo del calcio e dello spettacolo, come: Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Marc Anthony, Justin Theroux e altri ancora.

Victoria e David Beckham, 25 anni di matrimonio

Prima del suo 50esimo compleanno, lo scorso anno David Beckham ha celebrato un altro traguardo importante insieme alla moglie Victoria. Lo scorso 4 luglio la coppia ha festeggiato i 25 anni di matrimonio. L'amore tra David e Victoria è scattato nel 1997 a una partita di calcio di beneficenza. Due anni dopo è nato il loro primogenito Brooklyn e, sempre nel 1999, si sono sposati nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino. David e Victoria Beckham hanno altri tre figli: Romeo James nato nel 2002, Cruz David nato nel 2005 e Harper Seven, la loro unica figlia femmina, venuta al mondo nel 2011.