Daniele Scardina dopo l’emorragia cerebrale: “Si torna in clinica per la riabilitazione”

Instagram @danieletoretto

"Dopo due mesi a casa, ricaricando le batterie, circondato dall’affetto di famiglia e amici, si torna al lavoro in clinica per continuare la riabilitazione per un paio di settimane. Un passo dopo l’altro verso la vittoria". Daniele Scardina torna ad aggiornare i fan sul suo stato di salute, dopo che il 28 febbraio 2023 era stato colpito da un'emorragia cerebrale durante uno dei suoi allenamenti nella palestra di Buccinasco.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il pugile era stato operato d'urgenza alla testa all'ospedale Humanitas di Milano. Dopo un mese era poi stato dimesso dalla terapia intensiva, lo scorso 27 aprile aveva lasciato la struttura ospedaliera e a dicembre aveva annunciato di poter tornare a casa, ma di dover continuare con la riabilitazione.

"Il mio motto è sempre stato “Impossible is nothing” e lo è ora più che mai", scrive sui suoi profili social, condividendo la lotta per riuscire a tornare più forte di prima. "Colgo l’occasione per ringraziarvi dell’affetto che continuate a dimostrarmi, mi dispiace non essere presente quanto vorrei ma confido in Dio di tornare, nel dovuto tempo, tra di voi".

Fondamentale, quindi, anche il supporto della fede nel suo percorso di riabilitazione: "Ho sempre sognato di diventare grande. Non sapevo in cosa, perché ancora non praticavo la boxe, poi il Signore mi ha regalato questo dono e lo sto cavalcando. Tutto quello che ho è grazie a lui", aveva raccontato a Verissimo nel 2021. "God bless us", conclude Daniele Scardina nel suo post su Instagram, lasciando i fan con un hashtag ricco di speranza: "#comingsoon".

