Daniele Bossari e il tumore: "Io e mia moglie Filippa Lagerback abbiamo sofferto tantissimo"

Daniele Bossari ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale è tornato a parlare del tumore alla gola che ha scoperto di avere nel 2022.

Il conduttore, che pratica spesso meditazione utilizzando pietre di diverso tipo, ha raccontato: "Stavo meditando con un pezzo di shungite, una forma del carbonio. D'un tratto ho avvertito una resistenza in gola. Ho fatto finta di niente, ma nei giorni successivi, ogni volta che mi sedevo sul mio cuscino da meditazione, sentivo quella stessa resistenza".

"Poche settimane dopo, il responso dell'esame istologico: carcinoma alla base della lingua, un cancro impossibile da operare, curabile con chemio e radioterapia, cosa che naturalmente ho fatto, affidandomi con fiducia alle cure mediche. All'ospedale San Raffaele di Milano sono stato curato benissimo. Io e mia moglie Filippa abbiamo sofferto moltissimo, sia per il tumore sia perché io a un certo punto mi sono come 'spento', ma l'esperienza della malattia, ci ha reso ancora più uniti", ha aggiunto Daniele Bossari.

Il conduttore, che di recente ha pubblicato il suo libro Cristallo. Viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere, ha poi dichiarato: "È ovvio che non è stato il cristallo a 'parlarmi', ma dalla concentrazione sul corpo ho potuto sentire meglio quel nodo. La mia passione per le scienze contemplative non ha nulla a che fare con la medicina ufficiale, che è necessaria e alla quale sono ricorso. Sin da adolescente mi sono allenato a guardare il cielo e anche se poi ho intrapreso una carriera televisiva, ho sempre cercato di mantenere salde le radici riflessive. Oggi in casa ho talmente tanti cristalli che Filippa impazzisce perché ogni tanto ne trova uno in qualche cassetto. I cristalli sono luce, storia, forza della pietra, monito per le nostre vite".

Daniele Bossari ha poi specificato: "Però vorrei che passasse un messaggio: la medicina e la meditazione possono camminare assieme, perché meditare, guardarsi dentro e dare un nome alle emozioni ci aiuta a cogliere dei messaggi che il corpo ci manda e che rischiamo di non recepire se viviamo sempre 'fuori', immersi nelle cose da fare, rapiti dai pensieri".

Daniele Bossari parla del suo tumore alla gola a Verissimo

Ospite a maggio a Verissimo, Daniele Bossari aveva parlato del suo tumore alla gola.

"Con un cristallo ho sentito una tensione all'altezza della gola; all'inizio non capivo, poi passavano le settimane, ma questa tensione non passava ma non avevo alcun sintomo. Dopo un mese, ho notato un gonfiore allo specchio che poi si è rivelato essere un tumore".

A proposito delle sue attuali condizioni di salute, Bossari aveva detto: "Sono ancora in una fase di controlli, ogni sei mesi devo verificare che sia tutto a posto. Per ora è okay. Sono passati due anni, ne devano passare altri tre perché sia davvero tutto a posto, però sto benissimo e posso dire che al momento non c’è alcun problema”.

E parlando del suo amore per la moglie Filippa Lagerback: "Lei è il mio diamante, non so come faccia ma resiste a tutto. Filippa mi ha sempre sostenuto, mi ha aiutato a rimettere insieme i pezzi e a ricostruirmi e oggi continua a darmi energia, sostenendomi e supportandomi. Lei è straordinaria, perché, nonostante tutto, continua ad avere il sorriso e a trasmettermi positività".