Daniele Bossari parla del tumore: "Un cristallo mi ha aiutato a scoprire la malattia"

Daniele Bossari parla a Verissimo del tumore alla gola che ha scoperto di avere nel 2022: "Sono ancora in una fase di controlli, ogni sei mesi devo verificare che sia tutto a posto. Per ora è okay. Sono passati due anni, ne devano passare altri tre perché sia davvero tutto okay".

Il conduttore rivela che ad aiutarlo a scoprire la malattia è stato il cristallo di rocca: "Durante alcune sessioni di meditazione, che pratico con i cristalli, sentivo una tensione all'altezza della gola. Passavano le settimane, ma questa tensione non passava. Dopo un mese, ho notato un gonfiore che poi si è rivelato essere un tumore".

Daniele Bossari ha iniziato così a studiare il mondo dei cristalli. Una ricerca che ha racchiuso nel suo libro Cristallo. Viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere.