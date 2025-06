Dalila Di Lazzaro ricorda il figlio Christian: "Sarai sempre dentro la mia pelle e nell’anima"

Dalila Di Lazzaro ricorda l'amato figlio Christian - scomparso nel 1991, all'età di 22 anni, in un incidente stradale - con una toccante dedica condivisa sui social. "Sarai sempre dentro la mia pelle e nell’anima - scrive l'attrice a corredo di uno scatto che la ritrae insieme al figlio quando era bambino - Ogni giorno e in ogni gesto. La tua vita è stata un dono immenso, la tua memoria una luce che illumina il mio cammino. Ogni sorriso che mi hai donato sarà la mia forza".

Dalila Di Lazzaro parla del figlio Christian a Verissimo

Ospite a Verissimo, l'attrice ha ricordato il figlio: "Era uno spettacolo di ragazzo. Quando è morto, è venuta a mancare la mia vita". Non c'è giorno che Dalila Di Lazzaro, 72 anni, non pensi a lui: "Tutti i giorni mi manda un segnale e io tutti i giorni gli sorrido. È una grande mancanza".

Diventata mamma di Christian a soli 15 anni, in trasmissione l'attrice ha rivelato che dopo la morte del figlio avrebbe voluto diventare ancora madre: "Avrei voluto adottare un bambino, ma non me l'hanno permesso. Non potevo sostituire il suo amore, ma potevo dare amore, ma non me l'hanno permesso".

Dalila Di Lazzaro, l'amore per il compagno Manuel Pia

Sempre a Verissimo, Dalila Di Lazzaro ha parlato anche del compagno Manuel Pia, al suo fianco da circa 13 anni. "All'inizio abbiamo tenuto un po' nascosta la nostra relazione per il problema dell'età, ma l'amore non ha età", ha affermato l'attrice presentando il fidanzato a Verissimo. La coppia si è conosciuta in occasione di un concerto di Manuel, chitarrista: "L'ho vista tra gli ospiti e ho chiesto di poterla incontrare, ma è finita lì. Ci siamo risentiti nel tempo, poi ho scritto una canzone per lei". "Mi ha commossa", ha aggiunto Dalila Di Lazzaro.