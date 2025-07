Dalila Di Lazzaro, la storia con il compagno Manuel Pia: "L'amore non ha età"

"La vita è fatta così. Cose brutte e cose belle. Io di belle ne ho avute tante. L’ultima in ordine di tempo è Manuel Pia": Dalila Di Lazzaro, 72 anni, parla in un'intervista della sua storia con il cantautore, a cui è legata da 12 anni. "Ci siamo conosciuti per caso in un locale. Lui suonava, è un chitarrista e cantautore fantastico. Viveva in Sardegna, io a Milano. Nel periodo del lockdown è venuto a stare da me e non s’è più mosso: più viviamo insieme e più ci amiamo. E pensare che quando l’ho conosciuto ero in quella fase della vita in cui 'la boutique è chiusa', come dice la mia amica Amanda Lear. E invece l’amore, sarà pure una frase fatta, ma davvero non ha età", afferma l'attrice a Repubblica.

Ma alla domanda chi sia l'uomo che ha amato di più nella vita, Dalila Di Lazzaro non ha dubbi: "Christian, mio figlio. È morto a 22 anni. Stava facendo il militare, era nei carabinieri: incidente stradale sulla Cassia. L’ho avuto a 15 anni. Siamo cresciuti insieme. Era un ragazzo bello, buono, si stava preparando per entrare a Odontoiatria in America. Voleva fare il dentista perché i miei genitori, che lo hanno cresciuto, avevano sempre problemi con la dentiera: 'Quando divento grande ci penso io a voi', diceva".

Nell'intervista l'attrice rivela di non aver voluto vedere il figlio dopo la sua morte: "Altrimenti sarei morta insieme a lui. Forse mi sarei uccisa". Ma di avergli dato comunque un ultimo bacio: "Grazie ad alcuni miei amici, degli angeli. Mi hanno portato da lui e prima di entrare nella camera mortuaria mi hanno bendata. Con gli occhi chiusi l’ho accarezzato, gli ho dato un ultimo bacio, mentre da fuori sentivo il pianto disperato dei suoi amici. Poi sono partita: tre mesi in Tunisia, bevevo acqua e valium, me lo mettevano nel bicchiere di nascosto. Nel frattempo, a casa mi avevano fatto sparire tutte le sue cose: libri, vestiti, chitarra, il giubbotto di pelle. Era per non farmi soffrire di più".

Alla domanda come si faccia a sopravvivere a un figlio, Dalila Di Lazzaro risponde: "Si sopravvive e basta. A me ha aiutato la fede. E l’idea di saperlo sempre accanto, nei momenti belli e in quelli brutti. Di sicuro c’era ogni volta che ho fatto l’anestesia per un intervento. Da ragazzino mi regalava dei cuori o cose a forma di cuore, una matita, una spugna, un disegno, un piattino. Non c’è giorno in cui non veda un cuore da qualche parte, sono riuscita a scorgerlo anche dentro il macchinario per la risonanza, pensi un po’".

Oggi il pensiero dell'attrice va alle madri che vivono una sofferenza come la sua: "Penso che la vita mi abbia dato tanto, ma mi ha anche tolto la cosa più bella che avevo. Mi ha donato la forza però, quella vera, da friulana tosta che nonostante tutto resta coi piedi per terra. Ora la vita mi ha dato anche la fede: prego ogni sera perché la smettano con le guerre. E prego per tutte quelle madri, tante, troppe, che stanno abbracciando un figlio che non c’è più".

Dalila Di Lazzaro ricorda a Verissimo il figlio Christian

Ospite a Verissimo nel 2024, Dalila Di Lazzaro aveva ricordato l'amato figlio Christian: "Era uno spettacolo di ragazzo. Quando è morto, è venuta a mancare la mia vita. Tutti i giorni mi manda un segnale e io tutti i giorni gli sorrido. È una grande mancanza".

L'attrice aveva rivelato di aver avuto il desiderio di diventare ancora mamma: "Avrei voluto adottare un bambino, ma non me l'hanno permesso. Non potevo sostituire il suo amore, ma potevo dare amore, ma non me l'hanno permesso".

Dalila Di Lazzaro presenta a Verissimo Manuel Pia

Tornata a Verissimo, Dalila Di Lazzaro aveva presentato il compagno Manuel Pia. "All'inizio abbiamo tenuto un po' nascosta la nostra relazione per il problema dell'età, ma l'amore non ha età", aveva detto l'attrice. E riguardo alla differenza di età aveva aggiunto: "In realtà io sono più piccola di lui, mi rifugio in lui, mi dà una serenità globale".

La coppia aveva poi raccontato il primo incontro a un concerto di Manuel. "L'ho vista tra gli ospiti e ho chiesto di poterla incontrare, ma è finita lì. Ci siamo risentiti nel tempo, poi ho scritto una canzone per lei", aveva detto il musicista. "Le parole di quella canzone mi hanno commossa", aveva aggiunto l'attrice.