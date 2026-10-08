Cristian Mascolino ha 28 anni ed è diventato noto al pubblico con la partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island in coppia con Soraya Sabetta. Dopo un viaggio nei sentimenti travagliato e intenso, la coppia ha deciso di uscire separata al momento del falò di confronto.



Durante Temptation Island e poi... e poi, sono emersi alcuni tradimenti da parte di Cristian all'inizio della sua relazione con Soraya. Sempre a Temptation Island e poi... e poi, Cristian Mascolino ha raccontato di aver iniziato una frequentazione con la single Nicole, conosciuta all'interno del villaggio.