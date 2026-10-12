Dalla fine della storia con Soraya Sabetta alla nuova relazione con Nicole: Cristian Mascolino si è raccontato a Verissimo.

L'ex protagonista di Temptation Island ha chiarito a cosa alludesse durante il confronto con Soraya Sabetta nel corso della puntata di Temptation Island e poi… e poi. "Quando dicevo 'alzare l'asticella', mi riferivo a tante cose. Sono venuto a conoscenza, durante la messa in onda di Temptation Island, che lei ha cercato più volte di infangarmi con dei nostri conoscenti", ha spiegato Cristian Mascolino. Per quanto riguarda i suoi tradimenti nel corso della relazione con Soraya, l'ex protagonista di Temptation Island ha detto: "Non sono stati 5 o 6 come dice lei. Si tratta di 2, 3 ragazze, di cui solo con una c'è stata una vicinanza fisica, con le altre due no, tra cui la ragazza della chat di cui ha parlato Soraya".

Oggi Cristian Mascolino è legato a Nicole Cena, conosciuta proprio a Temptation Island. "Cristian mi aveva già colpito nel programma, ma tutto è iniziato a telecamere spente quando è arrivato il suo messaggio. Un po' ci speravo", ha spiegato l'ex single del programma. Finora la coppia ha tenuto la relazione riservata: "Non ci siamo mai voluti esporre, abbiamo voluto tenere questa cosa riservata per proteggere il nostro momento".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Cristian Mascolino a Verissimo.