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L'intervista10 ottobre 2026

Cristian Mascolino: "Le mie allusioni su Soraya si riferivano a tante cose"

L'ex protagonista di Temptation Island spiega a cosa si riferiva nella puntata di "Temptation Island e poi… e poi" e fa chiarezza sui tradimenti: "Non sono stati 5 o 6, ma..."
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Cristian Mascolino spiega a Verissimo a cosa alludesse durante il confronto con Soraya Sabetta nel corso della puntata di Temptation Island e poi… e poi.

"Quando dicevo 'alzare l'asticella', mi riferivo a tante cose. Sono venuto a conoscenza, durante la messa in onda di Temptation Island, che lei ha cercato più volte di infangarmi con dei nostri conoscenti raccontando che io non ero quello che sembrava, che non la trattavo bene e che aveva scoperto un mio tradimento prima di entrare nel programma, che non era vero. L'ha fatto solo per giustificare il suo comportamento nel villaggio", spiega Cristian Mascolino.

Per quanto riguarda invece i tradimenti che Soraya Sabetta ha scoperto dopo il programma e di cui ha parlato sempre nel corso della puntata Temptation Island e poi… e poi, Cristian Mascolino dice: "Non sono stati 5 o 6 come dice lei. Si tratta di 2, 3 ragazze, di cui solo con una c'è stata una vicinanza fisica, con le altre due no, tra cui la ragazza della chat di cui ha parlato Soraya".

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