Costantino Vitagliano torna a Verissimo

Costantino Vitagliano sarà ospite a Verissimo sabato 17 febbraio, in onda dalle 16.30 su Canale 5.

Di recente, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva parlato per la prima volta proprio a Verissimo dei suoi problemi di salute.

"Mi ero rotto un tendine, giocando con mia figlia sul divano. Una sera sono andato a fare un controllo e, accusando un dolore al petto, il medico mi ha fatto fare un'ecografia: è venuta fuori una macchia sull'aorta addominale", aveva raccontato Costantino Vitagliano. "Ho fatto 29 giorni di esami senza avere una risposta perché non riuscivano a capire cosa avessi. Ho pensato di morire. Mi dicevo: Sto per morire e non me lo vogliono dire", ha affermato l'ex tronista. Infine è arrivata la diagnosi: "Sono un autoimmune, non sapevo nemmeno cosa volesse dire. La mia malattia mi porta ad avere una massa che mette in pericolo la mia aorta addominale. Quindi non si sa cosa potrebbe capitarmi da un momento all'altro".