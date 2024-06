Costantino Vitagliano compie 50 anni, la storia dell'iconico tronista e showman

Il 10 giugno 2024 Costantino Vitagliano compie 50 anni. Nato a Milano nel 1974 da genitori originari di Avellino, da ragazzino Costantino Vitagliano ha fatto tantissimi lavori: è stato barista, ragazzo immagine, spogliarellista, modello.

È arrivato in tv come valletto nelle reti locali, ma è diventato noto al pubblico nel 2003 grazie a Uomini e Donne dove è stato prima corteggiatore e poi tronista: celebre la sua storia con Alessandra Pierelli.

Dopo Uomini e Donne è iniziato per lui un periodo d'oro in cui era considerato tra gli uomini più belli d'Italia. Era conteso dalle discoteche, ha partecipato a diversi programmi tv, ha recitato in alcuni film. "Arrivavo al Billionaire e c’era la folla fuori solo per vedermi entrare. Arrivavo alle tre di notte, col volo privato, dopo aver fatto il giro delle discoteche d’Italia, tre a sera: solo coi locali fatturavo qualche milione l’anno", ha raccontato al Corriere della Sera.

Nel 2015 è diventato papà di Ayla, nata dalla relazione con Elisa Mariani. Nel 2018 ha vissuto il grande dolore della perdita di sua mamma Rosa. Nel 2021 ha perso anche il padre Orazio.

A fine 2023 è arrivata per lui un'altra prova difficile: è stato ricoverato in ospedale per un grave problema di salute di cui ha parlato a Verissimo per la prima volta. Nella sua ultima intervista a Verissimo, a fine maggio, ha rassicurato i fan: "Non c'è una cura, ma la nuova terapia sta funzionando. Oggi sto meglio". Riflettendo invece sul traguardo dei 50 anni, ha affermato: "Rimango la stessa persona di prima che vede la vita in modo diverso. Tornassi indietro passerei più tempo con mia mamma e penserei meno ai soldi. Arrivati a un certo punto, capisci che è molto più importante altro".

Nel video sopra, la storia di Costantino Vitagliano.