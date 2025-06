Instagram: @cliziaincorvaia

Poco prima di festeggiare il primo anniversario di matrimonio con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ricorda sui social come ha conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito e padre di suo figlio Gabriele. "Manca davvero pochissimo al nostro primo anno di matrimonio… e chi l’avrebbe mai detto? - scrive l'influencer nella didascalia che accompagna un tenero video pubblicato su Instagram nel quale la si vede insieme a Paolo Ciavarro - Ci siamo conosciuti in una casa, in un momento in cui non cercavo niente, se non me stessa. Pensavo solo a vivermi l’esperienza, a tornare fuori e ricominciare una nuova vita con mia figlia. Ero sola, non infelice… ma avevo bisogno di ritrovare una nuova me. E quella nuova Clizia l’ho trovata. Anche grazie a te. Ti amo".

Le coppie sposate (e non solo) nate nel Grande Fratello

La casa alla quale fa riferimento Clizia Incorvaia nella pubblicazione social è quella del Grande Fratello Vip, dove è avvenuto il primo incontro con Paolo Ciavarro nel 2020. La coppia non è l'unica che si è formata all'interno del reality: Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sono alcune delle più celebri nate grazie alla partecipazione alla trasmissione.

La storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Poalo Ciavarro

Clizia Incorvaia è nata nel 1980 a Pordenone, ma ha vissuto la maggior parte della sua vita in Sicilia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come modella ed è poi proseguita con la partecipazione a vari programmi, tra cui la quarta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2020. Proprio durante la sua partecipazione al reality, Clizia ha conosciuto Paolo Ciavarro e tra loro è nato un grande amore. Il 19 febbraio 2022 i due sono diventati genitori di Gabriele. Clizia è mamma anche di una bambina di nome Nina, nata da una precedente relazione. A luglio 2024 Paolo e Clizia hanno coronato il loro amore con il matrimonio, celebrato a Forte dei Marmi, in Toscana.