Clizia Incorvaia ospite a Verissimo

Domenica 23 marzo a Verissimo tutte le emozioni di Clizia Incorvaia: appuntamento alle 16.30 su Canale 5. Nata a Pordenone nel 1980, ma cresciuta in Sicilia, Clizia Incorvaia inizia la sua carriera come modella per poi approdare alla tv, partecipando a diversi programmi. Nel 2020 prende parte al Grande Fratello Vip, dove conosce Paolo Ciavarro, con cui nel 2022 ha avuto il figlio Gabriele. L'influencer è mamma anche di Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati nel 2024. Clizia Incorvaia sta affrontando con la sua famiglia un momento molto difficile, segnato dalla recente scomparsa di sua suocera Eleonora Giorgi, a cui era molto legata.