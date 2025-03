Clizia Incorvaia risponde alle critiche che le sono state rivolte dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi per essere tornata al lavoro e per aver definito ipocriti alcuni messaggi rivolti alla suocera

Clizia Incorvaia ha voluto rispondere alle critiche che le sono state rivolte dopo la scomparsa della suocera Eleonora Giorgi. L'influencer è stata criticata per essere tornata al lavoro poco dopo la scomparsa della suocera e per essersi espressa in modo duro verso coloro che dimostravano affetto all'attrice, dopo la scomparsa, con ipocrisia, secondo Clizia Incorvaia.

Per quanto riguarda il rientro al lavoro: "C'è il pregiudizio, frutto forse di vecchi retaggi culturali, per cui quando si subisce un lutto bisogna farsi sopraffare dal dolore altrimenti non si è voluto bene alla persona che se n'è andata. Io mi sono rimessa al lavoro, perché mia suocera avrebbe voluto così, mi avrebbe voluta forte e indipendente. Lei stessa è sempre stata una donna indipendente e forte e alle donne ancora non si perdona questo. Quando ho perso mio nonno, mia mamma è entrata in depressione: non si alzava dal letto, era quasi in anoressia. In quel periodo abbiamo vacillato come famiglia e ho iniziato ad avere i miei primi attacchi di panico. Lì ho capito che non bisogna farsi sopraffare dal dolore, ma bisogna trasformare il dolore in forza".

Riguardo invece ai messaggi, secondo Clizia ipocriti, che sono arrivati da parte di alcuni, dopo la scomparsa dell'attrice, l'influencer spiega: "Mi ha dato fastidio che la osannassero quando è passata a miglior vita, mentre quando potevano stare con lei, lavorare con lei, quelle persone non ci sono mai state. Ho trovato questa ostentazione a favore di like di cattivo gusto". Clizia è stata criticata per aver appunto definito "ipocriti" questi messaggi rivolti alla suocera a poche ore dalla scomparsa: "Sono stata criticata perché non siamo abituati alle persone vere".