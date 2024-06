L'addio al nubilato di Clizia Incorvaia

"Futura sposa bagnata, futura sposa fortunata": Clizia ha festeggiato il suo addio al nubilato con un party in piscina con le amiche

Manca poco al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, e la modella e influencer ha festeggiato il suo addio al nubilato con un party in piscina. "Futura sposa bagnata, futura sposa fortunata", ha scritto Clizia su Instagram a corredo di un video in cui è immortalata in costume con le amiche.

"Che belle!", ha commentato, aggiungendo tanti cuori Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, che sposerà Clizia Incorvaia a luglio e non più a ottobre, come avevano annunciato a Verissimo.

"Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno", aveva detto Paolo Ciavarro a Verissimo, parlando del matrimonio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro parlano delle loro nozze a Verissimo

Clizia Incorvaia - che condivide spesso sui social i preparativi del suo matrimonio - ospite a Verissimo con Paolo Ciavarro, aveva parlato delle loro future nozze.

"Ci sposeremo in Campania, vicino a Caserta, perché gli invitati verranno sia dal Nord sia dal Sud Italia. Il matrimonio sarà all'aperto, saremo immersi nel verde, e sarà tutto magico. Ho già organizzato tutto", aveva raccontato l'influencer.

Paolo Ciavarro aveva parlato della proposta di matrimonio: "È arrivata il 31 dicembre del 2023 con l'aiuto di nostro figlio Gabriele". "Mi stavo preparando per il Cenone e prima di uscire Paolo mi dice: 'Sei bellissima, ma manca qualcosa' ed è arrivato Gabriele con l'anello. È stato bellissimo", aveva aggiunto Clizia Incorvaia.