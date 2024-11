ClioMakeUp, l'intervista in 100 secondi

Dall'affetto per la nonna alla separazione da Claudio Midolo fino all'amore per le figlie: i momenti salienti dell'intervista di ClioMakeUp a Verissimo

Dall'affetto per la nonna alla separazione da Claudio Midolo fino all'amore per le figlie: ClioMakeUp si è raccontata a Verissimo.

Parlando della nonna, la nota make up artist e imprenditrice ha detto: "L'ultimo periodo sta poco bene, quindi mi emoziona ancora di più vederla, anche perché so che sicuramente oggi mi vedrà in tv e sarà emozionatissima".

ClioMakeUp ha parlato anche della separazione da Claudio Midolo: "Lui è stato un pezzo importante della mia vita. L’affetto rimane e soprattutto la voglia di dare un buon esempio alle nostre figlie".

Per quanto riguarda invece l'amore per le figlie Grace Cloe (2017) e Joy Claire (2020): "Ogni volta che faccio qualcosa penso se saranno fiere di me un giorno. Magari io parlo di mia mamma e dico le cose belle, le cose che invece non mi sono piaciute o le cose che mi ricordo, e io mi chiedo cosa si ricorderanno di me quando saranno più grandi. Non si potranno ricordare tutto, però ci saranno dei momenti che invece resteranno nella loro memoria e spero che che siano fiere".

