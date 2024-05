Claudia Gerini, gli auguri alla figlia Rosa: "20 anni fa l'emozione più bella della mia vita"

Claudia Gerini ha dedicato sui social dolci parole alla figlia Rosa, che ha compiuto 20 anni.

"Venti anni fa nascevi tu e mi regalavi l'emozione più bella della mia vita. Auguri amore immenso, vederti crescere è un grande e dolce privilegio", ha scritto l'attrice a corredo di alcuni scatti amarcord con la primogenita.

"Questa canzone la canto io in duetto con Ornella Vanoni e da lì a me e a papà è venuto in mente il tuo nome Rosa, la mia rosa da impazzire", ha continuato Claudia Gerini, che nel 2003 aveva inciso il brano Samba della rosa con Ornella Vanoni.

Rosa è nata nel 2004 dalla relazione di Claudia Gerini con l'ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004. La primogenita dell'attrice ha seguito le orme materne, studiando recitazione a Roma e debuttando a soli 9 anni nel film Indovina chi viene a Natale, per poi prendere parte nel 2014 al cortometraggio Remember, diretto dall'ex compagno della madre Federico Zampaglione, con il quale Claudia Gerini ha avuto la secondogenita Linda.

Nel 2015 Rosa Enginoli ha recitato anche nel film L'esigenza di unirmi ogni volta con te, del quale Claudia Gerini era protagonista, e nel 2019 nella serie tv L'Aquila - Grandi Speranze.

Claudia Gerini e l'amore per le figlie a Verissimo

Claudia Gerini, ospite a Verissimo, aveva condiviso l'amore per le figlie."Rosa e Linda sono toste, hanno i loro caratteri ben definiti. Per me è bello dare loro un esempio di indipendenza e libertà, non solo di intenti, ma nel senso di essere padroni delle proprie decisioni. Loro sono belle critiche, anche perché le sprono ad avere senso critico", aveva raccontato l'attrice.

"Rispetto chi decide di non avere figli, ma io grazie a loro sono proprio sbocciata, anche come donna. Nel mio caso i figli mi hanno dato tanto, mi hanno fatta crescere, imparo tanto osservandole", aveva aggiunto Claudia Gerini, che aveva ricevuto un dolce videomessaggio dalla secondogenita.