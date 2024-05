Claudia Gerini e Federico Zampaglione insieme alla cresima della figlia Linda

@geriniclaudia e @tiromancinoofficial

Claudia Gerini e l'ex compagno Federico Zampaglione hanno festeggiato la cresima della figlia Linda, avuta il 28 settembre del 2009.

"Giorno speciale. La cresima di Linda", ha scritto su Instagram l'attrice di 52 anni, che è stata legata al cantante dal dal 2004 al 2016.

"Famiglia", ha aggiunto Claudia Gerini, condividendo una foto con il cantante, la loro figlia e Giglia Marra - attuale moglie di Federico Zampaglione - che ha fatto da madrina a Linda e ha commentato: "Quanto amore! Grazie alla vita".

"Oggi è un giorno importante, la mia adorata Linda ha fatto la cresima! Amore", sono state, invece, le parole dedicate sui social alla figlia di Federico Zampaglione, che ha pubblicato altre immagini della cerimonia e dei festeggiamenti in famiglia.

Federico Zampaglione parla a Verissimo del suo rapporto con la figlia Linda

Federico Zampaglione, ospite a Verissimo, aveva parlato del suo rapporto con la figlia Linda.

"Linda è un mix tra me e sua madre. Da Claudia ha preso un'istintività incredibile, mentre da me ha ereditato la mania per la perfezione. Quello di cui mi stupisco dei ragazzini di oggi, è la velocità con cui apprendono tutto. Linda, ad esempio, mi aiuta spesso con la tecnologia", aveva raccontato il frontman dei Tiromancino.

"Io sono un papà protettivo, ma cerco di non diventare ossessivo. Mi preoccupa solo il fatto che tra qualche anno Linda mi chiederà di uscire da sola la sera", aveva aggiunto il cantautore di quasi 56 anni.

Claudia Gerini a Verissimo: "Le mie figlie mi hanno fatta crescere"

Claudia Gerini - che è mamma anche di Rosa, avuta il 22 maggio del 2004 con l'ex marito Alessandro Enginoli - ospite a Verissimo, aveva condiviso l'amore per le figlie.

"Linda e Rosa sono toste, hanno i loro caratteri ben definiti. Per me è bello dare loro un esempio di indipendenza e libertà, non solo di intenti, ma nel senso di essere padroni delle proprie decisioni. Loro sono belle critiche, anche perché le sprono ad avere senso critico". "Rispetto chi decide di non avere figli, ma io grazie a loro sono proprio sbocciata, anche come donna. Nel mio caso i figli mi hanno dato tanto, mi hanno fatta crescere, imparo tanto osservandole", aveva aggiunto l'attrice, che aveva ricevuto un dolce videomessaggio proprio dalla figlia Linda.

"Per me e Rosa sei un'ispirazione fantastica, e il nostro obiettivo è quello di diventare un giorno una mamma, un'attrice, una regista e una donna fantastica come te. Il nostro trio è bellissimo perché tu e Rosa mi fate sempre divertire, e quando siete al mio fianco io sono sempre felice. Sono molto fiera di quello che sei diventata; in questi anni hai fatto cose bellissime e ti ringrazio perché regali sempre tante emozioni a tutti", aveva detto Linda alla madre.