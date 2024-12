Pochi giorni dopo le nozze, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi pubblicano sui social un carosello con nuovi scatti del giorno in cui sono diventati marito e moglie. "Davanti alla nostra bambina, ai nostri amici e parenti, ci siamo giurati amore eterno - si legge nella didascalia delle fotografie condivise dalla coppia su Instagram - Un sogno che si è avverato, circondati dall’affetto di chi amiamo. Oggi e per sempre, uniti come famiglia".

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno coronato il loro grande sogno sabato 30 novembre, nella città di Nola (Napoli). L'ex corteggiatrice e l'ex tronista di Uomini e donne hanno condiviso sui social anche un tenero video girato poco dopo la cerimonia nuziale. "Finalmente sposati, marito e moglie", dice Lorenzo mostrando la fede insieme a Claudia.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne. Circa tre anni dopo, a dicembre del 2022, sono diventati genitori di Maria Vittoria.

Ospiti a Verissimo, avevano raccontato il loro sogno di allargare ulteriormente la famiglia: "Dopo il matrimonio, vorremo un altro figlio". Lorenzo aveva rivelato il desiderio di avere un'altra femminuccia: "Claudia vorrebbe due figli, io tre, tutte femmine. Prima di Maria Vittoria volevo un maschietto, ma da quando è nata lei vorrei solo figlie femmine".