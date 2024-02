Ciro De Lollis ha raccontato a Verissimo gli ultimi giorni trascorsi vicino alla sua amata mamma Sandra Milo, scomparsa lo scorso 29 gennaio.

Il figlio della grande attrice ha rivelato che alla mamma era stato diagnosticato un tumore: "Aveva un tumore a entrambi i polmoni in stadio avanzato, aveva metastasi al cervello".

Sandra Milo si è spenta circa tre mesi dopo la diagnosi. "L'abbiamo portata a casa perché era quello che lei desiderava. Le ho tenuto la mano fino all'ultimo istante, quando se n'è andata ero con lei. Le bagnavo le labbra perché non poteva più bere", ha raccontato Ciro De Lollis.

In lacrime ha affermato: "Se non ci fosse stato mio figlio, credo che me ne sarei andato con lei. Una parte di me è andata via con lei".

