Ciro De Lollis: "Se non ci fosse stato mio figlio, me ne sarei andato con mia mamma Sandra Milo"

Ciro De Lollis ricorda a Verissimo sua mamma Sandra Milo, scomparsa lo scorso 29 gennaio.

"È stata durissima. Se non ci fosse stato mio figlio, io me ne sarei andato con lei. Mi manca un pezzo, una parte di me è andata via con lei", afferma in lacrime Ciro, che è stato accanto alla mamma fino al suo ultimo respiro.

"Se n'è andata nel giorno del compleanno di mio figlio. Ho chiamato la sua scuola per chiedere che non venisse divulgata la notizia. Nel pomeriggio ho trovato la forza per permettere a mio figlio di festeggiare il suo compleanno, poi il giorno dopo gli ho detto che la nonna era morta", racconta Ciro De Lollis.

Ricordando sua mamma: "È stata una mamma insuperabile, molto presente. Ci accompagnava a scuola, la sera mi veniva a prendere fuori dai locali, non ha mai perso la pazienza, non ci ha mai fatto pesare i momenti più difficili".

"Anche se non c'è più fisicamente, so che sarà sempre accanto a me", afferma il figlio di Sandra Milo.