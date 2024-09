Cesara Buonamici, il dolore per la scomparsa della mamma

La giornalista parla per la prima volta a Verissimo della recente scomparsa di sua mamma: "Si è spenta veramente in modo molto sereno e questo è stato di grande conforto per me"

Cesara Buonamici parla per la prima volta a Verissimo della recente scomparsa di sua mamma.

Ricordando mamma Rosa: "Era un'energia continua. Era una donna forte, intelligente. Il suo motto sarebbe stato: rimbocchiamoci le maniche. Più delle prediche ha dato l'esempio. Ma era anche divertente, aveva la battuta pronta, mai lamentosa. È stata una guida fino all'ultimo".

La giornalista, 67 anni, ripercorre l'ultimo periodo di vita della mamma, che il 29 settembre avrebbe compiuto 95 anni: " È stata molto serena, a casa, molto amata e coccolata. Ha sorriso fino all'ultimo, si è spenta veramente in modo molto sereno e questo è stato di grande conforto per me".

Cesara Buonamici non è riuscita a stare accanto alla mamma nei suoi ultimi istanti di vita: "Siamo partiti appena ci hanno avvisto che c'era qualcosa che non andava, ma non abbiamo fatto in tempo".