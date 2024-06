Cesara Buonamici, l'addio alla mamma Rosa

Lutto per Cesara Buonamici. È scomparsa, all'età di 94 anni, Rosa, la mamma della giornalista. La notizia, anticipata dai media, ha trovato conferma nelle parole del direttore Clemente Mimun, che sui social ha scritto "Un abbraccio forte a Cesara Buonamici", pubblicando alcuni scatti della giornalista insieme alla mamma.

Cesara Buonamici a Verissimo: "Mia mamma è una roccia"

Cesara Buonamici a Verissimo aveva parlato dell'amore per sua mamma: "Mia mamma è una roccia. Ha quell'aria un po' birichina, è molto spiritosa, fa delle gran battute. È un comandante nato. Il suo motto è: 'Male non fare, paura non avere'".

Parlando della salute della mamma con il passare degli anni: "Si diventa genitori dei propri genitori, però mia mamma, nonostante abbia un'età importante, rimane lei. Non sono diventata io sua madre, ma è sempre lei ad avere il polso della situazione. Ha una tempra straordinaria".