Cesara Buonamici "bacchetta" Beatrice Luzzi dopo le polemiche al Grande Fratello

Dopo che Beatrice Luzzi ha risposto a Verissimo alle recenti polemiche che l'hanno riguardata, Cesara Buonamici è intervenuta per "bacchettare" in modo ironico e amichevole la co-opinionista.

Beatrice Luzzi ha affermato di esserci rimasta male per la battuta sul piumone di Alfonso Signorini. A questo proposito Cesara Buonamici ha detto: "Secondo me l'hai presa storta, sbagliando. Il piumone è un elemento fondamentale del Grande Fratello perché è l'unico posto dove ci si può nascondere. Uno può immaginare cosa succeda sotto al piumone, ma non ci sono prove. Quindi non c'è nulla di irrispettoso in quella battuta".

Sempre Beatrice Luzzi ha difeso la sua scelta di salutare l'ex suocera: "Mia suocera stava lasciando la coscienza e se n'è andata pochi giorni dopo. Era una delle poche persone in famiglia che mi seguiva sempre, ne ho approfittato per salutarla. Qual è lo scandalo? Che l'ho fatto prima che se ne andasse? Ma non ha più senso salutare una persona prima che vada via? Avevo chiesto ovviamente ad Alfonso se potevo farlo". A questo proposito Cesara Buonamici ha detto: "Alfonso aveva capito che se ne fosse andata".