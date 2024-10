Beatrice Luzzi risponde alle recenti polemiche al Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha risposto a Verissimo alle polemiche che l'hanno riguardata nelle scorse settimane: dalla battuta di Alfonso Signorini sul piumone al saluto all'ex suocera.

In merito alla battuta sul piumone: "A tutto c'è un limite, alcune battute non vanno fatte secondo me. So che Alfonso l'ha fatto in modo ironico, ma ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe".

Beatrice Luzzi ha spiegato di essersi imbarazzata davanti ai suoi figli, presenti in puntata, e di essersi sentita sminuita nel ruolo di opinionista: "So che Alfonso l'ha fatto con leggerezza, ma ci sono rimasta male".

Per quanto riguarda il saluto all'ex suocera alla fine della puntata del Grande Fratello: "In tv quanti hanno salutato i loro cari prima di me? Mia suocera stava lasciando la coscienza e se n'è andata pochi giorni dopo. Era una delle poche persone in famiglia che mi seguiva sempre, ne ho approfittato per salutarla. Qual è lo scandalo? Che l'ho fatto prima che se ne andasse? Ma non ha più senso salutare una persona prima che vada via?".