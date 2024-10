Cecilia Rodriguez a tre mesi dalle nozze "Tornerei indietro per rivivere quei momenti"

La modella condivide sui social il suo amore per Ignazio Moser a tre mesi dalle nozze

A tre mesi dal matrimonio da favola in Toscana l'amore che Cecilia Rodriguez, 34 anni, prova per suo marito Ignazio Moser è più forte che mai.

"Non dimenticherò mai niente di quei giorni, tornerei indietro solo per rivivere quelle bellissime emozioni" con queste parole Cecilia condivide sui social uno scatto in cui lei e Ignazio, 32 anni, si scambiano uno sguardo da veri innamorati.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dal primo incontro al matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti per la prima volta sette anni fa nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017. Tra di loro è scattata subito la scintilla e sono andati a vivere insieme poco dopo essere usciti dal reality.

Il loro amore è cresciuto nel tempo e il matrimonio, inizialmente fissato per il 2023, è stato rimandato perché non ci sarebbe potuta essere sua zia a cui è molto legata.

Il 30 giugno di quest'anno la coppia celebra le nozze in Toscana circondata dall'amore delle loro famiglie al completo tra cui una commossa Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano a Verissimo le loro ultime feste da single

Ospiti a Verissimo a metà settembre, Cecilia e Ignazio Moser hanno rivissuto le emozioni del loro matrimonio, raccontando alcuni aneddoti legati all'addio al nubilato e addio al celibato organizzati prima del pronunciare il loro sì.

La coppia ha anche condiviso il desiderio di allargare la famiglia: "Saremo al completo quando avremo dei figli", ha detto Cecilia.