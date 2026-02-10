Cecilia Rodriguez e la cagnolina Aspirina | Instagram @chechurodriguez_real

Cecilia Rodriguez, 35 anni, condivide un tenero ricordo dell'amata cagnolina Aspirina detta Aspi, morta a settembre 2025. "5 mesi senza di te pirula mia - scrive Cecilia a corredo di una foto della cagnolina pubblicata in una storia su Instagram - Mi manchi sempre di più, pagherei oro per dare ancora un bacino a quel musetto".

Quando è venuta a mancare, la cagnolina aveva 12 anni e da tempo soffriva di una malattia. Aspi aveva accompagnato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser lungo tutta la loro relazione e la sua perdita era arrivata in un momento particolarmente intenso per la coppia, mentre attendeva la nascita della prima figlia, Clara Isabel, venuta al mondo lo scorso 15 ottobre.

Oltre a Cecilia, Ignazio e Clara Isabel, della famiglia Rodriguez-Moser fa parte anche Ercole, detto Ercolino, un Jack Russell che spesso appare nelle foto accanto alla figlia della coppia.