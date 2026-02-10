Cecilia Rodriguez, 35 anni, condivide un tenero ricordo dell'amata cagnolina Aspirina detta Aspi, morta a settembre 2025. "5 mesi senza di te pirula mia - scrive Cecilia a corredo di una foto della cagnolina pubblicata in una storia su Instagram - Mi manchi sempre di più, pagherei oro per dare ancora un bacino a quel musetto".
Quando è venuta a mancare, la cagnolina aveva 12 anni e da tempo soffriva di una malattia. Aspi aveva accompagnato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser lungo tutta la loro relazione e la sua perdita era arrivata in un momento particolarmente intenso per la coppia, mentre attendeva la nascita della prima figlia, Clara Isabel, venuta al mondo lo scorso 15 ottobre.
Oltre a Cecilia, Ignazio e Clara Isabel, della famiglia Rodriguez-Moser fa parte anche Ercole, detto Ercolino, un Jack Russell che spesso appare nelle foto accanto alla figlia della coppia.
Ospite a Verissimo un mese dopo il parto, Cecilia Rodriguez aveva parlato della maternità. "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva detto a proposito della nascita di Clara Isabel. In passato, Cecilia Rodriguez aveva parlato del suo difficile percorso per diventare mamma. "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere", aveva raccontato a Verissimo.