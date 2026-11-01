Carolina Orlandi e sua mamma Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, parlano a Verissimo della loro battaglia per fare luce sulla morte dell'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013 e archiviata, per due volte, come suicidio, ma che ora è oggetto di una nuova indagine, questa volta per omicidio, della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.

"Il suo corpo ha parlato dall'inizio, anche quando nessuno lo voleva ascoltare, perché David è caduto di schiena; eppure, presenta una serie di ferite in faccia, all'inguine e agli avambracci. È stato picchiato prima di morire", afferma Carolina Orlandi, la figlia acquisita dell'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena.

Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi non hanno avuto dubbi sin dall'inizio che quello di David Rossi non fosse un suicidio. Oggi sono convinte anche che il loro David si sarebbe potuto salvare. "È rimasto vivo per 22 minuti. Dal filmato delle telecamere oggi sappiamo che si poteva salvare", dice Carolina Orlandi.

Per quanto riguarda il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta, Carolina dichiara: "Non escludiamo nessuna pista. La Commissione ha avuto il merito di dimostrare scientificamente che quello di David è stato un omicidio. Però crediamo anche che debba intervenire la magistratura, ed è notizia di questi giorni il fatto che finalmente sia successo, è stata aperta un’indagine per omicidio".

Da 13 anni Antonella Tognazzi cerca la verità sulla morte del marito e chiede il rispetto per la sua memoria: "Spero che ci sia l'onestà almeno nel ricordo, perché tante persone che io consideravo essere suoi amici, purtroppo, si sono un po' messe di traverso e questo mi ha fatto male". Infine, Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi concludono: "Spero che ci perdoni per averlo spogliato della sua privacy e che sia orgoglioso di quello che stiamo facendo".