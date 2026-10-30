David Rossi, Carolina Orlandi e Antonella Tognazzi: "David è stato picchiato prima di morire"

In merito al lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta , Carolina dichiara: "Non escludiamo nessuna pista. La Commissione ha avuto il merito di dimostrare scientificamente che quello di David è stato un omicidio. Però – aggiunge – crediamo anche che debba intervenire la magistratura, ed è notizia di questi giorni il fatto che finalmente sia successo, è stata aperta un’indagine per omicidio".

A tredici anni dalla morte dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013, e dopo due archiviazioni del caso come suicidio , la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.

"Spero che ci perdoni per averlo spogliato della sua privacy e che sia orgoglioso di quello che stiamo facendo".

Sulla possibilità che Rossi potesse essere salvato, Carolina afferma: "È rimasto vivo per 22 minuti. Dal filmato delle telecamere oggi sappiamo che si poteva salvare".

E aggiunge: "Il suo corpo ha parlato dall'inizio, anche quando nessuno lo voleva ascoltare, perché David è caduto di schiena; eppure, presenta una serie di ferite in faccia, all'inguine e agli avambracci. È stato picchiato prima di morire".

Infine, la moglie Antonella esprime il desiderio che, oltre alla verità sulla morte del marito, venga rispettata anche la sua memoria: "Spero che ci sia l'onestà almeno nel ricordo, perché tante persone che io consideravo essere suoi amici, purtroppo, si sono un po' messe di traverso e questo mi ha fatto male".