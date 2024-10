Carlotta Ferlito ricorda la mamma: "Mi manchi tanto"

Carlotta Ferlito condivide sui social un video ricordo dedicato alla mamma Roberta Parasiliti, scomparsa a maggio. "Ti ho sognata la scorsa notte Mammina - scrive l'ex ginnasta insieme a dei cuori nella didascalia della clip - non succedeva da tanto ma stavi bene, camminavi e ridevi. Mi manchi tanto".

Poco dopo la morte della madre, Carlotta Ferlito ha voluto omaggiarla con un tatuaggio, facendosi scrivere sul braccio "Do it for the plot", una frase sia legata alla malattia che alla scomparsa della donna.

Carlotta Ferlito parla a Verissimo della malattia della mamma

A Verissimo Carlotta Ferlito aveva parlato della dolorosa malattia di sua mamma. "Ha cominciato a non stare bene da gennaio 2022. Lei non ama le visite mediche, ma siamo riusciti ad avere una diagnosi di una malattia neuromotoria degenerativa a novembre 2022. Ha iniziato a perdere il controllo del suo corpo velocemente. Lei è giovanissima, ha 58 anni. Ora non riesce più a esprimersi e facciamo fatica a capire cosa vuole dire e cosa vuole trasmettere. È brutto perché la sua mente è lucida, ma non riesce a comunicare. Lei è completamente consapevole del decorso della malattia", aveva detto l'ex ginnasta.