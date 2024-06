Carlotta Ferlito e il tatuaggio dopo la scomparsa della mamma

Carlotta Ferlito ha mostrato sui social il suo nuovo tatuaggio. L'ex ginnasta, 29 anni, ha voluto tatuare sul suo braccio queste parole: "Do it for the plot". E ha spiegato come la frase sia legata alla malattia e alla recente scomparsa di sua mamma.

"Se c’è mezza cosa positiva che mi ha insegnato la malattia di mia mamma è che oggi ci sei, domani non lo sai, quindi devi vivere al 101% ogni opportunità che la vita ti presenta, con razionalità ma anche un pizzico di follia, perché è sempre meglio un rimorso che un rimpianto", ha scritto Carlotta Ferlito sui social.

L'ex ginnasta ha aggiunto: "Ho già fatto tantissime esperienze, mi sembra di aver vissuto 10 vite, ma voglio continuare così, e assaporare tutte le occasioni che si presentano nel mio percorso, e da ognuna imparare qualcosa".

"Sicuramente la Zia Carly avrà tante cose da raccontare ai suoi nipoti, davvero tante. Do it for the plot, sempre " ha concluso Carlotta Ferlito, spiegando dunque che il suo motto è "Fallo per la trama (della tua vita)".

Carlotta Ferlito parla a Verissimo della malattia della mamma

A Verissimo Carlotta Ferlito aveva parlato della dolorosa malattia di sua mamma. "Ha cominciato a non stare bene da gennaio 2022. Lei non ama le visite mediche, ma siamo riusciti ad avere una diagnosi di una malattia neuromotoria degenerativa a novembre 2022. Ha iniziato a perdere il controllo del suo corpo velocemente. Lei è giovanissima, ha 58 anni. Ora non riesce più a esprimersi e facciamo fatica a capire cosa vuole dire e cosa vuole trasmettere. È brutto perché la sua mente è lucida, ma non riesce a comunicare. Lei è completamente consapevole del decorso della malattia", aveva detto l'ex ginnasta.

Pochi giorni dopo Carlotta Ferlito aveva annunciato la scomparsa della mamma: "Il vuoto che lasci è inesprimibile mamma, e nessuno potrà mai colmarlo. Per quanto possa suonare fraintendibile, sono, siamo sollevati al pensiero che il tuo dolore sia terminato, perché non te ne meritavi nemmeno un briciolo".