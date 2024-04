Carlotta Ferlito, l'intervista in 100 secondi

Carlotta Ferlito, ospite a Verissimo domenica 28 aprile, racconta la malattia della mamma, colpita dalla Sla.

"È brutto perché la sua mente è lucida, ma non riesce a comunicare. Lei è completamente consapevole del decorso della malattia", spiega la ginnasta, raccontando come lei, insieme al padre, le siano sempre state vicini anche dopo le umiliazioni subite durante gli allenamenti.

"Sono grata di avere avuto dei genitori che, nel momento in cui ho manifestato questo disagio, non hanno mai messo in discussione le mie parole. Mi ricordo una volta che è volata una sberla durante l’allenamento e quella sera mio padre da Catania era già arrivato a Milano per cercare di capire la situazione", ricorda Carlotta Ferlito.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Carlotta Ferlito