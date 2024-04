Carlotta Ferlito e la mamma malata di Sla: "La vedo spegnersi giorno dopo giorno"

La ginnasta racconta a Verissimo la malattia della mamma: "Non c’è una soluzione e non c’è un miglioramento"

"Mia mamma non sta bene e non starà meglio. Cerchiamo di accompagnarla verso quella che sarà la sua fine, verso un’altra vita, nel modo più sereno possibile". Carlotta Ferlito racconta a Verissimo la malattia della mamma, colpita dalla Sla.

"Ha cominciato a non stare bene da gennaio 2022. Lei non ama le visite mediche, ma siamo riusciti ad avere una diagnosi di una malattia neuromotoria degenerativa a novembre 2022. Ha iniziato a perdere il controllo del suo corpo velocemente. Lei è giovanissima, ha 58 anni", spiega la ginnasta.

Le condizioni della madre peggiorano di giorno in giorno: "Non c’è una soluzione e non c’è miglioramento. Ho cercato di starle vicina. Ora non riesce più a esprimersi e facciamo fatica a capire cosa vuole dire e cosa vuole trasmettere. È brutto perché la sua mente è lucida, ma non riesce a comunicare. Lei è completamente consapevole del decorso della malattia".

Per cercare di farla soffrire il meno possibile, Carlotta Ferlito spiega che recentemente la donna è stata portata in un hospice: "Lei ha già preso tutte le decisioni e le rispetto. Io non potrei mai accettare di non avere il controllo del mio corpo, quindi spero che il suo dolore termini il prima possibile. Da figlia, penso che il dolore più grande sia vedere spegnersi il volto di tua madre. Io lo vedo spegnersi giorno dopo giorno".