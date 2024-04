Carlotta Ferlito, le umiliazioni durante gli allenamenti: "Mi dicevano che non valevo niente"

Carlotta Ferlito racconta a Verissimo le umiliazioni e le punizioni subite durante gli allenamenti: "Ad un certo punto non mi sono più trovata bene con l’allenatore. Parlo di abusi perché hanno un impatto significativo sia fisicamente che psicologicamente. Diceva che non valevo niente, che non avrei potuto competere perché altri erano migliori di me, oppure a livello fisico, diceva: sei grassa come un maiale a una bambina di 13 anni".

La ginnasta spiega di aver dovuto sopportare questa situazione già dai primi anni dell'adolescenza: "Siamo piccolissime quando iniziamo l’agonistica. Ho partecipato alla mia prima gara con la Nazionale quando avevo 12 anni e poi, dai 15 o 16 anni, sei già in età olimpica. La mia prima Olimpiade è stata a 17 anni. Non hai ancora la consapevolezza e la forza mentale".

Carlotta Ferlito afferma di avere sempre avuto dei genitori che l'hanno supportata: "Sono grata di avere avuto dei genitori che, nel momento in cui ho manifestato questo disagio, non hanno mai messo in discussione le mie parole. Mi ricordo una volta che è volata una sberla durante l’allenamento e quella sera mio padre da Catania era già arrivato a Milano per cercare di capire la situazione".

"Volevo assolutamente partecipare alle mie seconde Olimpiadi e ho cercato di andare avanti fino a quando ho potuto", spiega l'atleta, fino a quando è arrivato il momento di denunciare: "Non mi sono mai pentita. Sono convinta che se le cose sono migliorate è anche grazie a questo".