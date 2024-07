Melissa Satta, lo scatto con Carlo Gussalli Beretta e il figlio Maddox

Instagram @carlogussa

Carlo Gussalli Beretta ha condiviso su Instagram alcuni scatti con la fidanzata Melissa Satta durante una vacanza. "Fin qui tutto bene", ha scritto l'imprenditore di 27 anni a corredo delle foto, tra le quali anche un'immagine in cui è immortalato con la showgirl, 38 anni, e il figlio Maddox, 10 anni, nato dal matrimonio di Melissa Satta con Kevin-Prince Boateng.

Melissa Satta, l'amore per il figlio Maddox e la fine della relazione con Matteo Berettini a Verissimo

Ospite a Verissimo, Melissa Satta aveva parlato del suo amore per il figlio: "Maddox gioca a calcio come il papà, e quando i suoi compagni di squadra gli chiedono cosa si prova a essere figlio di Kevin-Prince Boateng, lui risponde che è bellissimo. Maddox vive con me in Italia, mentre il padre vive in Germania e con alcuni sacrifici cerchiamo di vederci tutti e tre insieme".

La showgirl aveva parlato anche della fine della sua storia d'amore con Matteo Berrettini: "A volte nella vita non si trovano gli incastri giusti al momento giusto. Nonostante tutto, è stato un anno bellissimo. Io e Matteo siamo rimasti in ottimi rapporti; ho conosciuto la sua famiglia che adoro, e io e Maddox rimarremo dei suoi grandi tifosi", aveva detto Melissa Satta, che aveva condiviso anche il desiderio di una possibile nuova maternità.

"La speranza è l'ultima a morire. Quello che verrà lo accoglierò a braccia aperte, anche perché Maddox continua a chiedermi un fratellino", aveva detto Melissa Satta.