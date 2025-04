Carlo e Camilla, i momenti più belli in Italia

Carlo e Camilla hanno lasciato l'Italia. La loro prima visita nel nostro Paese da Re e Regina è terminata all'Aeroporto di Forlì.

Tra i momenti più significativi del viaggio c'è stato sicuramente l'incontro con Papa Francesco. "Che occasione speciale", hanno scritto sui social della royal family, pubblicando uno scatto con Bergoglio.

Carlo e Camilla hanno visitato il Colosseo: a far loro da guida è stato Alberto Angela. Il Re ha anche pronunciato un discorso in italiano alle Camere riunite: "È molto importante per la Regina, e per me, tornare in Italia per la nostra prima visita dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale per entrambi, dato che, oggi, ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio. E, tra l'altro, spero di non rovinare la lingua di Dante".

A Ravenna, i sovrani hanno visitato proprio la tomba di Dante. E hanno assaggiato alcuni piatti tipici della cucina emiliano-romagnola. "Arrivederci e grazie mille, Italia! ", hanno scritto Carlo e Camilla sui social della royal family, dopo aver salutato il nostro Paese.

Nel video sopra, i momenti più belli di Carlo e Camilla in Italia. Nel video sotto, invece la storia d'amore di Carlo e Camilla.